Rajasthan News: बांध-जलस्रोत तोड़ते दम, शीर्ष कोर्ट की भी नहीं सुन रहे अफसर, कब लौटेंगे मूल स्वरूप में

पिछले 70 साल में जयपुर के रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के अनेक जलस्रोत अतिक्रमण के कारण दम तोड़ चुके, जिनको लेकर हाईकोर्ट पिछले 20 साल में चार बार निर्देश दे चुका कि जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कर वर्ष 1955 की स्थिति में लाया जाए। पिछले साल भी देश के शीर्ष कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) और राजस्थान के शीर्ष कोर्ट (हाईकोर्ट) ने जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया, लेकिन अधिकारियों ने बुलडोजर अभियान चलाना तो दूर अतिक्रमण हटाने का प्लान तक नहीं बनाया। अधिकारियों की मिलीभगत के कारण दम तोड़ रहे तालाब, जोहड़, बांध और नदियों सहित अन्य जलस्रोतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अजमेर की आनासागर और जयपुर की मानसागर झील के क्षेत्र में नियम विरूद्ध निर्माण का मामला तो सुप्रीम कोर्ट को मुख्य सचिव के ध्यान में लाना पड़ा और कोर्ट की सख्ती के बाद नियम विरूद्ध निर्माण रुक पाए।