राजस्थान दिवस: राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से लेकर हर राजनेता कर रहा 'जय-जय राजस्थान' का गुणगान

जयपुर Published: March 30, 2022 11:46:30 am

जयपुर। राजस्थान स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

इसी तरह से राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले तीनों केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी के अलावा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई अन्य नेताओं ने भी राजस्थान दिवस की बधाई दी है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, 'राजस्थान राज्य का गौरवशाली इतिहास, वीरता की अनेक प्रेरक गाथाओं से परिपूर्ण है। प्रकृति की इन्द्रधनुषी छटा से समृद्ध और अपने आतिथ्य के कारण वैश्विक आकर्षण वाले राजस्थान की विशिष्ट पहचान है। मैं राज्य के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुभकामना संदेश में कहा, 'शौर्यभूमि राजस्थान के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को उज्जवल और उन्नत भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान गौरवशाली इतिहास की भूमि है, यह भक्ति और संस्कृति की भूमि है। राष्ट्र की प्रगति में राजस्थान का अप्रतिम योगदान रहा है। यहाँ जन्मे युग-नायकों का इतिहास में आदरणीय स्थान है।'

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभकामना संदेश में कहा, 'शौर्य और पराक्रम की इस धरती पर गौरवशाली इतिहास की अनेक अमर गाथाएं अंकित हैं। त्याग, बलिदान, सेवा और समर्पण इस धरती का श्रृंगार हैं। यहां की जीवंत कला, संस्कृति और परंपराएं बेजोड़ हैं।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, 'शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की ऐतिहासिक धरती राजस्थान के समस्त निवासियों को राजस्थान दिवस की कोटि-कोटि शुभकामनाएं। प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही कामना है।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'राजस्थान की भूमि साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात है, जिसके गौरवशाली इतिहास व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर पूरे देश को गर्व है।सभी प्रदेशवासियों को वीरभूमि राजस्थान के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रदेश की निरंतर प्रगति व विकास की कामना करता हूँ।'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश में लिखा, 'वीरता और पराक्रम के साथ ही लोक कला, समृद्ध और अनूठी संस्कृति को अपने में संजोए राजस्थान की इस शौर्य धरा के निवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। मैं इस मौके पर प्रदेशवासियों की खुशहाली और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।'

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान वासियों के लिए लिखे संदेश में कहा, 'अद्भुत ख़ूबसूरती और प्राचीन संस्कृति के लिए विख्यात, वीर-वीरांगनाओं की भूमि, राजस्थान के सभी भाई-बहनों को 73वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं।'

राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मिश्र ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राजस्थान भौगोलिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की विविधता से अत्यंत समृद्ध है। यहां की भूमि भक्ति और शक्ति का ऐसा अनूठा संगम है, जिसके कण-कण में त्याग, तपस्या, वीरता और बलिदान की गाथाएं समाहित हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश की सद्भाव की संस्कृति को सहेजने और विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है ताकि प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता रहे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने कहा कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास, जैव विविधता, आकर्षक पर्यटन स्थलों जैसी विशिष्टताओं के कारण राजस्थान देश में अनूठी पहचान रखता है। साहस, शौर्य, त्याग एवं बलिदान की गाथाएं यहां के कण-कण में रची-बसी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापना से अब तक राजस्थान ने विषम परिस्थितियों के बावजूद सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। जिस पर हम सभी गर्व कर सकते हैं। विकास की प्रक्रिया को लगातार गति देते हुए हमारी सरकार प्रदेश को नित नई ऊंचाइयांंे तक पहुंचा रही है। श्री गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से प्रदेश को सम्पन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है।

