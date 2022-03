Vasundhara Raje : चर्चा में है पूर्व सीएम की विधानसभा से 'दूरी', जानें अटेंडेंस का 'रिपोर्ट कार्ड'

जयपुर Published: March 23, 2022 01:49:14 pm

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा सत्र के दौरान लगातार गैरहाज़िर रहने का मामला चर्चा में है। राजे की ही तरह भाजपा के कुछ अन्य नेताओं ने भी सत्र के दौरान विधानसभा से दूरी बनाई हुई है। इधर, विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी कई बार नाराज़गी जता चुके हैं। नौबत यहां तक कि मौखिक तौर पर बार-बार निवेदन करने के बाद भी कुछ विधायक अपनी उपस्थिति को लेकर गंभीर नहीं दिखे हैं। लिहाज़ा अब ऐसे विधायकों को पत्र लिखकर सदन में उपस्थित रहने का आग्रह किया जा रहा है।

23 फरवरी से 'गायब' पूर्व सीएम!

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आखिरी बार विधानसभा में 23 फरवरी को पेश हुए राज्य बजट के दौरान सदन में नज़र आईं थीं। उसके बाद वे ना तो किसी अन्य दिनों की बैठकों में मौजूद रहीं, और ना ही बजट पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री के जवाब के दिन ही मौजूद रहीं।

हालांकि राजे मौजूदा सत्र के दौरान सोशल मीडिया पर और अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरों पर ज़रूर नज़र आतीं रहीं हैं। सदन के साथ-साथ विधायक दल की बैठकों में भी वे लगातार गैरहाज़िर हो रही हैं। राजे सहित अन्य वरिष्ठ विधायकों के बजट सत्र के दौरान उपस्थित नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया नाम लिए बगैर ही नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं।

स्वयं भी स्वस्थ, पुत्रवधू भी स्वस्थ

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदा सत्र के दौरान दूरी इस वजह से भी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि अब वे खुद भी पूर्णतः स्वस्थ हैं और उनकी पुत्रवधु भी। इससे पहले उन्होंने पुत्रवधु के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष से बैठकों में शामिल नहीं होने को लेकर अनुमति ली थी। लेकिन इस बार बैठकों से दूरी के कारणों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

आईफोन लौटाने भी स्वयं नहीं पहुंची राजे

राज्य बजट के दौरान सरकार की ओर से तोहफे के तौर पर मिले आई-फोन को लौटाने भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं विधानसभा नहीं पहुंची थीं। उनके समर्थित विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने विधानसभा पहुंचकर उनका आई-फोन लौटाया था।

अब देहरादून के लिए रवाना हुईं राजे विधानसभा सत्र के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बुधवार को उत्तराखंड के लिए रवाना हो गईं। वे हेलीकॉप्टर के ज़रिये धौलपुर से देहरादून के लिए रवाना हुईं। राज वहां उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने गईं हैं।

झालावाड़ दौरे पर दिखी सक्रियता

विधानसभा में गैरमौजूदगी के बीच राजे अपने विधानसभा क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों के दौरे पर ज़रूर नज़र आतीं रहीं। वे झालावाड़ और बारां में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच दिखीं। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राजे ने 8 मार्च को अपना जन्मदिन भी सत्र के बीच ही अपने क्षेत्र की जनता के साथ मनाया था।

नहीं उठ रहीं झालावाड़ की आवाज़!

पूर्व सीएम राजे की विधानसभा से दूरी को लेकर क्षेत्र में भी गाहे-बगाहे आवाज़ उठती रही है। हालांकि कोई नेता, जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता खुलकर बोलने से बचता दिख रहा है। इधर, दो दिन पहले ही झालावाड़ में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुराज सिंह हाड़ा ने ज़रूर वसुंधरा राजे की विधानसभा से दूरी पर सवाल उठाये थे। उन्होंने एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि विधानसभा मे झालावाड़ की आवाज नहीं उठ रही है।

15वें विधासनभा सत्र: वसुंधरा राजे की उपस्थिति का 'रिपोर्ट कार्ड' सत्र ------- कुल बैठकें------ उपथिति सदन 15 सत्र 6 (10/02/2021 to 18/09/2021) ----- 26 ------ 1 सदन 15 सत्र 5 (14/08/2020 to 02/11/2020) ----- 5 ----- 4

सदन 15 सत्र 4 (24/01/2020 to 13/03/2020) ----- 24---- 3 सदन 15 सत्र 3 (28/11/2019 to 29/11/2019) ----- 2 ----- 0 सदन 15 सत्र 2 (27/06/2019 to 05/08/2019) ----- 21---- 1 सदन 15 सत्र 1 (15/01/2019 to 13/02/2019) ---- 9---- 3



(सोर्स- विधानसभा वेबसाइट)

