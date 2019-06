राजस्थान: पुलिस कार्यशैली से नाराज़ Ex DGP हरीश मीना ने छोड़ा अन्न-जल, भीषण गर्मी में पिछले 6 दिन से हैं धरने पर

जयपुर।

राजस्थान की गहलोत सरकार में कांग्रेस के ही विधायक पिछले दो दिन से भूखे-प्यासे अनशन पर बैठे हुए। इसे पहले वो लगभग पांच दिन तक धरने पर बैठे रहे। ताज्जुब की बात ये है कि कांग्रेस विधायक के धरने और अनशन पर बैठने के बाद भी सरकार इस गतिरोध को ख़त्म करने में नाकाब साबित हो रही है। इस बीच न्याय की मांग को लेकर अनशन पर बैठे कांग्रेस विधायक के समर्थन में अब एक भाजपा विधायक भी अनशन पर बैठ गए हैं। मामला ट्रेक्टर संदिग्ध अवस्था में मौत से जुड़ा है, जिसे लेकर पुलिस पर ह्त्या किये जाने का आरोप लग रहा है।

भरी गर्मी में अनशन का तीसरा दिन

राजस्थान की भरी गर्मी के बीच टोंक में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला गर्माया हुआ है। कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र मीना अपनी ही सरकार में पुलिस की कार्यशैली से नाराज़ होकर पहले धरने और अब अनशन पर बैठ गए हैं। टोंक में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए हुए हैं और पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। लेकिन फिर भी विधायक का धरना-अनशन जारी है। गौरतलब है कि मीना राजस्थान में पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं। अब वे पुलिस कार्यशैली से ही नाराज़ हैं।

Dead body of a poor tribal has not been cremated due to inhuman and adamant attitude of Rajasthan government. Thousands of people protesting for last 5 days. It's a case of daylight police custody death,seen by hundreds of villagers @RahulGandhi.