Rajasthan: अब होम क्वॉरंटीन का उल्लंघन करने वालों पर Gehlot सरकार सख्त, FIR दर्ज करने के निर्देश

Rajasthan: FIR to be lodged against violation of Home Quarantine : सरकार ने निर्देश दिए हैं कि होम क्वॉरंटीन की सख्ती से पालना कराई जाए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर संस्थागत क्वॉरंटीन में भेज दिया जाए। पुलिस के साथ क्वॉरंटीन सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड और कम्यूनिटी पुलिसिंग से जुड़े लोगों की मदद ली जा सकती है।