RIP : नहीं रहे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह, आज सुबह ली अंतिम सांस

जयपुर। राजस्थान और गुजरात के राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके निधन की खबर से राजनीतिक क्षेत्र और उनके शुभचिंतकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में लखनऊ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटयूट में अंतिम सांस ली।

फिलहाल उनके पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज ले जाया जा रहा है। बताया गया है कि वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ्य चल रहे थे। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व राज्यपाल अन्सुमान सिंह के निधन पर गहरा दुःख जताया है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति रहे अंशुमान सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 16 जनवरी, 1999 को पदभार ग्रहण किया था।

राजकीय शोक घोषित

पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह के निधन को देखते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं सरकारी कार्यालयों में भी एक दिन का राजकीय अवकाश रहेगा। इसी तरह से सभी न्यायालयों में भी अवकाश घोषित किया गया है। यही नहीं महिला दिवस के अवसर पर आज पूर्व प्रस्तावित सरकारी आयोजन भी रद्द रहेंगे।

On the demise of Justice Sh. Singh, spoke to his elder son Sh. Arun Pratap Singh over phone and conveyed my condolences to the family. We share their grief in this difficult time.