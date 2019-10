पायलट डाल-डाल...सरकार पात-पात

मुख्यमत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट(Ashok Gehlot V/s Sachin Pilot)) के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जारी राजनीतिक मतभेद(Political Differances) आज भी जारी(Still continue) हैं। उधर, पैराशूटी निकाय प्रमुख मामले में सरकार ने स्थिति साफ कर(Government Clearify) दी है। सरकार मौजूदा नियमों में बदलाव(Change in Rules) के लिए फिलहाल कोई अधिसूचना जारी नहीं (Government will not issue Notification) करेगी।