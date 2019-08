राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को मिले 2 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को मिले 2 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

Rajasthan Gets National Awards in Tourism : राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में 2 National Award से नवाजा गया है। New Delhi में आयोजित Ficci Travels And Tourism Excellence Award 2019 समारोह में Rajasthan को Best Tourism Marketing Campaigns 2019 और Best Fairs and Festivals Destinations Award से नवाजा गया। इससे पहले जयपुर ने विश्व पटल पर पर्यटन में देश का नाम रोशन किया है। जयपुर को World's Best Tourism Destination के लिए चुना गया।