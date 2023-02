Rajasthan Budget 2023: पहली बार सभी निजी-सरकारी कॉलेजों में होगा राजस्थान बजट का लाइव प्रसारण, जारी हुआ आदेश

Rajasthan Budget 2023: चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। सभी सरकारी और निजी कॉलेजों—यूनिवर्सिटी को बजट का लाइव प्रसारण कराने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। राजस्थान के कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।

Rajasthan Budget 2023: Rajasthan Govt issued an order directing all govt & private Universities to make arrangements for the live telecast of state budget so that a maximum number of students & teachers can watch the live telecast of the budget