राजस्थान दिवालिया नहीं, प्रधानमंत्री बहुत जिद्दी हैं : सीएम अशोक गहलोत

जयपुरPublished: Jun 03, 2023 10:23:29 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

CM Ashok Gehlot Said PM Modi Is Very Stubborn : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जनसभा में कहा कि राज्य में योजनाएं चुनावी नहीं, परमानेंट हैं। राजस्थान दिवालिया नहीं होगा। दिवालिया तो केन्द्र के मंत्रियों के दिमाग हो गए हैं।

ashok gehlot