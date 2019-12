मौसम विभाग की चेतावनी, बर्फीली हवाएं बढ़ाएगी ठिठुरन, जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है 'चिल्लेकलां'

Rajasthan Weather Forcast: 21 दिसंबर की रात से जम्मू कश्मीर में चिल्लेकलां ( Chillekalaan in Jammu and Kashmir ) शुरू होने वाला है, ऐसे में आगामी दिनों में मैदानी इलाकों में हाड़कंपाने वाली बर्फीली हवाएं ठिठुरन बढ़ाएगी ( Icy winds will increase cold)