कंगना रानोत के खिलाफ राजस्थान के पत्रकारों में आक्रोश, विरोध प्रदर्शन

जयपुर. फिल्म अभिनेत्री कंगना रानोत के पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा ( Kangana abuse speaking to Journalist ) प्रयोग करने पर पत्रकार जगत में काफी आक्रोश ( Journalist against Kangana Ranaut ) व्याप्त है। कंगना ने हाल ही में मुंबई में एक पत्रकार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबिहेव किया था और अब एक इंटरव्यू में पत्रकारों को वे गालियां देते हुए संबोधित किया। अभिनेत्री के पत्रकारों के इस व्यवहार के चलते पत्रकारों में आक्रोश है। जयपुर ( Protest in Jaipur against Kangana ) में सोमवार को कंगना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

पत्रकारों का अपमानबर्दाश्त नहीं किया जाएगा

पत्रकारों का कहना है कि स्वाभिमानी पत्रकारों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई प्रेस क्लब ने कंगना के ब्लैकआउट का निर्णय लिया है, जिसका साथ जयपुर का प्रेसक्लब दे रहा है। जयपुर में राजस्थान के पत्रकारों ने कंगना रानोत के खिलाफ आंदोलन ( protest against actress kangana ranaut ) किया।



जब तक माफी नहीं मांगती, तब तक विरोध

राजस्थान के पत्रकारों और प्रेस क्लब सदस्यों का कहना है कि कंगना का तब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक वे पत्रकारों के लिए कही गई अपनी आपत्तिजनक बातों के लिए माफी नहीं मांगती है।

कंगना का उनकी फिल्म ( Kangana's upcoming film ) 'जजमेंटल है क्या ' के प्रमोशन के दौरान जयपुर में जमकर विरोध किया जाएगा। जयपुर के पत्रकार उनका तब तक बहिष्कार जारी रखेंगे जब तक वे सार्वजनिक तौर पर पत्रकारों से माफी नहीं मांगती है। इस बहिष्कार के अंतर्गत कंगना को कोई भी अपने अखबार में माफी मांगने तक जगह नहीं देगा।

यह था मामला

कंगना ने पीटीआई के जर्नलिस्ट जस्टिन राव से भी अपनी फिल्म के सॉन्ग रिलीज प्रमोशन के दौरान बहुत बदतमीजी की थी। जिसका पत्रकार विरोध कर रहे है। प्रेस क्लब के कंगना को ब्लैकआउट करने के निर्णय के साथ करनी सेना, जिला बार एसोसिएशन एवम् डॉक्टर्स यूनियन सहित अनेक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है।