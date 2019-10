न्यायपालिका ने भी शुरु किया प्लास्टिक ना-बाबा-ना अभियान

गांधी जयंती (Ganndhi Jayanti) के मौके पर देशभर में प्लास्टिक(Ban on Plastic use) का उपयोग बंद करने और स्वच्छता अभियान की कड़ी में राज्य की न्यायपालिका (Juidiciary of Rajasthan) ने भी प्लास्टिक ना-बाबा-ना (Plastic na baba na ) अभियान(campaign) की शुरुआत कर दी है।