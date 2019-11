राजस्थान निकाय चुनाव प्रचार का शोर समाप्त, अब 16 को होंगे चुनाव

जयपुर. राजस्थान में 16 नवम्बर को हो रहे 49 शहरी निकायों के चुनाव प्रचार (

Election campaign for urban bodies ) का शोर आज शाम थम गया है। प्रदेश के 49 शहरी निकायों के चुनावों में 7944 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं । मतदान 16 नवम्बर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतगणना 19 नवम्बर को होगी । अध्यक्ष का चुनाव 26 नवम्बर को तथा उपाध्यक्ष का चुनाव 27 नवम्बर को होगा।

चुनाव प्रचार में कांग्रेस ( Rajasthan Congress ) और भाजपा ( Rajasthan BJP ) ने अपने घोषणा पत्र को आधार बनाकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। प्रचार थमने से पहले कई उम्मीदवारों ने सभाएंं कर, वाहन व पैदल रैली निकालकर मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश की।

घर-घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क

प्रचार का शोर शाम 5 बजे थमने के साथ ही उम्मीदवार और उनके समर्थनों ने घर-घर वोट मांगना शुरू ( Door to Door Election Campaign ) कर दिया। उम्मीदवार विभिन्न वायदे कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वही दूसरी ओर चुनाव पर्यवेक्षक निकाय की कानून व्यवस्था, आचार संहिता (

Election Code of conduct ) और चुनावी खर्च सहित कई अन्य विषयों पर पैनी नजर रख रहे हैं।

सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान ( vote )

जानकारी के मुताबिक सभी 49 निकायों में 16 नवम्बर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 19 नवम्बर को होगी। इसके बाद नगर निगम, नगर परिषद् और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव 26 नवंबर को होगा, तो उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 27 नवंबर को करवाया जाएगा।

यहां होगा 16 नवंबर को मतदान

ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, अलवर, भिवाड़ी, थानागाजी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, छबड़ा, मांगरोल, बाड़मेर, बालोतरा, भरतपुर, रूपबास, बीकानेर, चित्तौडगड़़, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, चुरू, राजगढ़, महुवा, गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, भीनमाल, जालौर, बिसाऊ, झुंझुंनुं, पिलानी, फलौदी, कैथून, सांगोद, डीडवाना, मकराना, पाली, सुमेरपुर, आमेट, नाथद्वारा, नीम का थाना, सीकर, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, पिण्डवाड़ा, शिवगंज, सिरोही, टोंक, कानोड़, उदयपुर।

एमके-4 और एमके-5 इवीएम मशीनें

नगरीय निकाय चुनाव में मल्टी पोस्ट-सिंगल वोट, एमके-4 और एमके-5 इवीएम मशीनें काम में ली जाएंगी। मशीनों की देखरेख के लिए इंजीनियर्स 11 नवंबर से ही निकाय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आयुक्त कार्यालय में भी इंजीनियर तकनीकी मदद के लिए हर समय मौजूद रहेंगे।