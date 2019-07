राजस्थान में अब 5 वर्ष का होगा लोकायुक्त का कार्यकाल, लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पारित

राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को Rajasthan Lokpal And Lokayukta Amendment Bill 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राजस्थान में अब लोकायुक्त कार्यकाल पांच वर्ष ( Rajasthan Lokayukta Tenure 5 Year ) ही होगा। यहां जानें क्या है लोकायुक्त ( What is Lokayukta )...