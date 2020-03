राजस्थान: कांग्रेस MLA ने की Jyotiraditya Sindhiya के उज्जवल भविष्य की कामना', चर्चा में FB पोस्ट

जयपुर।

राजस्थान के कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा ( Prashant Bairwa ) का ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रकरण ( Jyotiraditya Sindhiya Resignation Matter ) पर सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। निवाई-पीपलू क्षेत्र से विधायक बैरवा ने फेसबुक पोस्ट के ज़रिये सिंधिया को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी है। उन्होंने लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो भी फ़ैसला किया होगा कुछ सोच समझ कर किया होगा। हालांकि उन्होंने सिंधिया के पार्टी छोड़ने के फैसले का समर्थन नहीं करने की भी बात कही।

यह लिखा है फेसबुक पोस्ट में:-

''भारतीय राजनीति में हर आदमी को अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे, किसी भी विचारधारा को फ़ॉलो करे। हर आदमी आगे बढ़ने की आशंका लगता है, महत्वाकांक्षी भी हो सकता है और हमेशा कुछ पाने की लालसा भी रखता है। सच्चा कांग्रेसी वो ही है, जो त्याग,तपस्या और बलिदान करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो फ़ैसला किया होगा कुछ सोच समझ कर किया होगा।''

''परिवार का आदमी जब घर छोड़ के जाता है तो बहुत याद आता है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

But I don’t respect your decision Sir!!

“Winners never Quit,

Quitters never Win”

what you say guys??

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी आपने त्याग तपस्या और बलिदान का परिचय नहीं दिया आपने।

मैं आजीवन कांग्रेसी था कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगा।''

बैरवा की यह पोस्ट कांग्रेस गलियारों में फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है।