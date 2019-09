राजस्थान नगरपालिका चुनाव 2019 : अगर न हो Voter List में नाम तो अभी भी है मौका, ऐसे करें आवेदन

Rajasthan Municipal Election 2019 : राजस्थान में जल्द ही नगरपालिका चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियों के साथ-साथ State Election Commission भी तैयारी में जुट गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदाता अपना नाम ऑनलाइन ( How to Add Name in Voter List Online ) भी जुड़वा, हटवा सकते हैं और कोई संशोधन भी करवा सकते हैं। आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।