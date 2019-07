VIDEO: SHO समेत 6 पुलिसकर्मियों पर Gang Rape की FIR, पर्चा बयान में पीड़िता ने बताई आपबीती

VIDEO: SHO समेत 6 पुलिसकर्मियों पर Gang Rape की FIR, पर्चा बयान में पीड़िता ने बताई आपबीती

Rajasthan: Murder Gang Rape charges on Police, Latest Update : Rajasthan के Sardarshahar में पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत ( Death in Police Custody ) और पीड़ित परिवार की महिला से सामूहिक दुष्कर्म ( Gang Rape with Woman ) मामला गरमा गया है। हत्या और गैंगरेप के संगीन आरोप 'खाकी' पर लग रहे हैं, लिहाज़ा पुलिस के आला अफसरों पर अपने ही महकमे के जवानों पर तफ्तीश कर उन्हें कड़ी सज़ा दिलाये जाने का दबाव बना हुआ है। इस बीच Rajasthan Police ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है।