राजस्थान की राजधानी में आधी बदमाशों को तांडव

राजधानी में पुलिस गश्त व्यवस्था को धता बताते हुए आधा दर्जन बदमाशों ने बुधवार अलसुबह शहर में जमकर उत्पात मचाया। तीन थाना इलाकों में बाइक सवार बदमाशों ने एक दर्जन से ज्यादा कारों के शीशे तोड़ दिए। कुछ जगहों पर कारों से सामान भी चुरा लिया।

राजधानी में पुलिस गश्त व्यवस्था को धता बताते हुए आधा दर्जन बदमाशों ने बुधवार अलसुबह शहर में जमकर उत्पात मचाया। तीन थाना इलाकों में बाइक सवार बदमाशों ने एक दर्जन से ज्यादा कारों के शीशे तोड़ दिए। कुछ जगहों पर कारों से सामान भी चुरा लिया।

Rajasthan: Orgy to half of the miscreants in the capital of Rajasthanमॉक साइकोलॉजी के हो रहे शिकार