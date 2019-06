पत्रिका समूह के निदेशक मिलाप कोठारी का निधन, आज सुबह ली अंतिम सांस

जयपुर।

पत्रिका समूह के निदेशक मिलापचंद कोठारी का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने जयपुर में अंतिम सांस ली। मिलाप कोठारी 69 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका आज शाम 5:30 बजे जयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

15 दिसम्बर, 1950 को जन्मे मिलाप कोठारी राजस्थान पत्रिका के संपादक और निदेशक भी रहे हैं। वे पत्रिका समूह के संस्थापक स्व. कर्पूरचंद कुलिश के छोटे पुत्र और

प्रधान संपादक गुलाबचंद कोठारी के छोटे भाई थे।

शवयात्रा उनके निवास "स्वस्ति, 11, हॉस्पिटल मार्ग, सी स्कीम" से आज शाम को 5:15 बजे आदर्शनगर मोक्षधाम जाएगी।

My deepest condolences on the demise of Sh. Milap Kothari ji, Director of Patrika group. My thoughts and prayers are with his family members in this hour of grief...may God give them strength to bear this loss. May the departed soul rest in peace.