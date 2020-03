आधी रात बाद पहुंची पुलिस, पांच बीघा खेत में चल रहा था ऐसा काम, पुलिस के भी पसीने छूटे

Police cought many people from the ground...पुलिस को देखकर लोग भागे, लेकिन पुलिसवाले भी दो सौ से ज्यादा थे, पीछा कर लोगों को दबोच ही लाई