गहलोत के राजभवन कूच पर भाजपा का पलटवार, सतीश पूनिया बोले- विनाश काले विपरीत बुद्धि

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर निशाना साधा है। पूनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, "विनाश काले विपरीत बुद्धि" देखिए कानून के रखवाले अशोक गहलोत कुर्सी बचाने के लिए राजभवन को घेरने की धमकी दे रहे है। क्या आप राज्यपाल को सत्र बुलाने के लिए दवाब दे सकते हैं? कुछ मसले न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं क्या आप संविधान और कानून से ऊपर हैं? इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

पूनिया ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि अशोक गहलोत प्रदेश के गृहमंत्री भी हैं जो कानून के रखवाले है, जो राजभवन को घेरने और जनता को उकसाने का अपराध कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते क्या आपदा अधिनियम की धारा में भीड़ को आमंत्रण देकर अपराध नहीं कर रहे हैं। होटल में विगत दिनों धज्जियां तो पहले से ही उड़ा रहे हैं।

वहीं केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट किया हैं। उन्होंने लिखा, कि गहलोत जी यह भूल जाते है कि वह जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह शासन के लिए है, गुंडागर्दी के लिए नहीं।

".... हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी!" Can a responsible CM say this to the Governor of a state?



Gehlot ji seems to forget that the chair he sits in is for governance & not for goondagardi.#RajasthanPoliticalCrisis