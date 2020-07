ट्वीटर पर राजस्थान का सियासी घमासान, किसी ने घोड़े दौड़ाए तो कहीं टूटे खुर, कोई दु:खी तो किसी को आया मजा

अश्विनी भदौरिया / जयपुर. राजस्थान में सियासी उठापटक का ट्विटर पर खूब शोर सुनाई दे रहा है। रविवार को कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने खूब ट्वीट किए। यही हाल राज्य के दोनों दलों के नेताओं का भी रहा है। सियासी उठापटक में ट्विटर की चिडिय़ा की खूब चहकी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी दिनभर ट्विटर ट्रेंड हुए।

कांग्रेस

-पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह: सुबह 10.57 बजे

क्या लिखा: क्या बकवास है? मैं एक कोर्ट केस पर चर्चा करने मथुरा जा रहा हूं।



-पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल: दोपहर 12.27 बजे

Worried for our party Will we wake up only after the horses have bolted from our stables ?

क्या लिखा: पार्टी के लिए चिंता की बात? क्या हम तब जागेंगे जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे?



-मुख्यमंत्री अशोक गहलोत: दोपहर 02.17 बजे

क्या लिखा: एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मेरे अलावा, उप मुख्यमंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक सहित कुछ मंत्री और विधायकों को सामान्य बयान देने के नोटिस आए हैं।



-सांसद अभिषेक मनु सिंघवी: दोपहर 03.21 बजे

आत्मनिर्भर बनो का नारा देने वाली पार्टी कब तक एमएलए तोड़कर सरकार बनाएगी।



-राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला: शाम 6.20 बजे

कोरोना से पूरा देश त्रस्त है। प्रतिदिन संक्रमण बढ़कर 29 हजार के पार हो गया है। चीन ने हमारी सरजमीं पर कब्जा कर लिया है और सत्ताधारी पहले मप्र और अब राजस्थान में विधायक खरीदने में व्यस्त हैं। यह संकट किसी राज्य पर नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर है।

भाजपा:

-उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़: 10.38 बजे

क्या लिखा: अंतर्विरोध से जूझ रही कांग्रेस सरकार दो खेमों में बटी हुई है। गहलोत सरकार खुद को संकट में देखकर खुद की सरकार से गुहार लगा रही है और सरकार ही सरकार को नोटिस दे रही है। सरकार चलाना और बचाना दोनों ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है।

-सांसद ओमप्रकाश माथुर: दोपहर 12.47 बजे

क्या लिखा: जहां हरियाली होगी वहीं कुलाचें भरने का मजा है। सूखे में खुर टूट जाते हैं।



-सांसद अर्जुनराम मेघवाल: 01.23 बजे

कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के ट्वीट से स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान मे कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत अपनी पार्टी की अंतर्कलह से आंखें मूंदकर, राजस्थान भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाकर प्रदेशवासियों को गुमराह कर रहे हैं।



-सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया: 05.52 बजे

Sad to see my erstwhile colleague, @SachinPilot too, being sidelined and persecuted by Rajasthan CM, @ashokgehlot51 . Shows that talent and capability find little credence in the @INCIndia .