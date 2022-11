सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आई ये बड़ी खबर

सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफििशयल वेबसाइट को ओपन करना होगा

ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद “News and Events” के सेक्शन पर जाएं।

अब आपको “Press Note Regarding Exam Dates and Time for Sr. Teacher Gr II (Sec. Edu.) Comp Exam 2022″ पर क्लिक करना होगा।

जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे एक पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।

जिसमें परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम दिया हुआ है।

पीडीएफ को आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।