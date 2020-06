राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के नतीजे जारी, कांग्रेस ने दो और भाजपा ने एक सीट जीती

जयपुर। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए मतदान के बाद नतीजे जारी कर दिए हैं। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार ओर भाजपा के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। केसी वेणुगोपाल के 64, नीरज डांगी 59 वोट मिले। वहीं भाजपा के राजेन्द्र गहलोत को 54 वोट तथा ओंकार सिंह लखावत को 20 वोट मिले। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस उम्मीदवारो को बधाई दी है और इसे कांग्रेस विचारधारा की जीत बताया है।

Congratulations to Congress national general secretary KC Venugopal ji and Neeraj Dangi ji for winning #RajyaSabhaElections from #Rajasthan. It is a victory of the ideology, policies and programmes of Congress Party under the leadership of CP Smt. #SoniaGandhi ji.