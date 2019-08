प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिला 'वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड'

प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिला 'वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड'

World Education Leadership Award : शिक्षा राज्य मंत्री Bhanwar Singh Bhati को New Delhi में आयोजित 14th World Education Summit में World Education Leadership Award 2019 दिया गया। यह अवार्ड राजस्थान में उनके नेतृत्व में हो रहे विभिन्न नवाचारों और योजनाओं के संचालन के लिए दिया गया है। राजस्थान को कॉलेज एजुकेशन में Best Innovation and Skill Initiative

के लिए भी अवार्ड दिया गया है।