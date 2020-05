राजस्थान : आज से सशर्त खुलेंगे रेस्टोरेंट-ढाबे...मिठाई की दुकान

राज्य सरकार ने बुधवार को आदेश जारी ( Rajasthan Government Orders ) कर बड़ी राहत ( Big Relaxation ) दी है। आदेश के मुताबिक राज्य में अब रेस्टोरेंट्स, भोजनालय, मिठाई की दुकानें ( Restaurant-Dhabas, Sweet Shops ) होम डिलीवरी और केवल टेक अवे ( Home Delivery and Take Away Only ) के लिए खोली ( To Open ) जा सकेंगी। ( Jaipur News )