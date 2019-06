खुशखबरी : अब हर मरीज को मिलेगा पूरा इलाज, सरकार ला रही है एक्ट, मिलेगी उपचार की पूरी गारंटी

जयपुर. राज्य सरकार ने विधानसभा के इसी सत्र में राइट टू हैल्थ एक्ट ( Rajasthan right to health Act ) लाने की तैयारियां तेज कर दी है। एक्ट के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए चिकित्सा विभाग ( Depatment of Health ) की ओर से हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में एक्ट के तहत गारंटेड चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण बनाने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों सहित एक्ट के लिए गठित 25 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी ( Draft Committee) के सदस्य भी मौजूद थे।

एक्ट के स्वरूप पर हुई चर्चा

बैठक में एक्ट का स्वरूप क्या होगा इसे लेकर भी कमेटी में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सकों से चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार ओपीडी और आईपीडी सेवाएं ( OP and IPD ) तो एक्ट के तहत होंगी ही, इसके साथ ही एक्ट के तहत परिवार कल्याण सेवाएं, मातृ व शिशु कल्याण सेवाएं, शिशु टीकाकारण जैसी सुविधाएं होंगी।

जल्द ही दिया जाएगा एक्ट के मसौदे को अंतिम रूप

ड्राफ्ट कमेटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैसे एक्ट से पहले बहुत सी चिकित्सा सेवाएं आम जन को राजस्थान में मिल रही हैं। लेकिन एक्ट आने के बाद ये सभी चिकित्सा सुविधाएं गारंटी के साथ चिकित्सा सुविधाओं में मिलेंगीं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही एक्ट के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

जिला स्तरीय कमेटियों का भी होगा गठन

ड्राफ्ट कमेटी के सूत्रों अनुसार राइट टू हैल्थ की पालना के लिए प्राधिकरण का गठन होगा। प्राधिकरण को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा और प्राधिकरण राइट टू हैल्थ के तहत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इलाज को लेकर आने वाली परेशानियों की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी प्राधिकरण के तहत जिला स्तरीय कमेटियों ( District leval Committee ) का भी गठन होगा ।