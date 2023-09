G-20 Summit : दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खबर, कल से 3 दिन तक नहीं चलेंगी राजस्थान रोडवेज की बसें

जयपुरPublished: Sep 07, 2023 09:45:07 pm Submitted by: जमील खान

Rajasthan Roadways Buses will Not Run Between Delhi : दिल्ली में हो रहे जी-20 समिट के कारण राजस्थान रोडवेज की बसों के रूट में बदलाव किया गया है। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने एनएच 48 समेत दिल्ली में प्रवेश करने वाली रोडवेज बसों के रूट डायवर्ट किए गए हैं।

