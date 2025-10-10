Rajasthan Roadways: ड्राइवर-कंडक्टर के लिए नई गाइडलाइन, हर माह 3000KM बस चलाने पर ही मिलेगा वेतन

फाइल फोटो (पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टरों को हर महीने कम से कम 3000 किलोमीटर बस संचालन करना अनिवार्य होगा। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में बताया कि कहा गया ड्राइवर-कंडक्टर ड्यूटी पर रहते हुए भी बस संचालन नहीं कर रहे हैं, जिससे बसों की संचालन व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
नए निर्देशों के अनुसार जो ड्राइवर-कंडक्टर निर्धारित दूरी तक बस नहीं चलाएंगे, उनका वेतन नहीं बनाया जाएगा। वहीं, जो कार्मिक शारीरिक रूप से अक्षम या चिकित्सकीय रूप से अनफिट हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी।
लेकिन उन्हें इसके लिए नवीनतम चिकित्सकीय प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव मुख्यालय भेजना होगा। ऐसे अनफिट कार्मिकों की जांच एसएमएस अस्पताल, जयपुर में जांच कराई जाएगी।
