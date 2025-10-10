Rajasthan Roadways: ड्राइवर-कंडक्टर के लिए नई गाइडलाइन, हर माह 3000KM बस चलाने पर ही मिलेगा वेतन

जयपुर। राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टरों को हर महीने कम से कम 3000 किलोमीटर बस संचालन करना अनिवार्य होगा। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।