राजस्थान का लुटेरा हाइवे, जहां दिनदहाड़े लूट लेते हैं आईएएस और आईपीएस

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई में पाया गया है कि हाईवे निर्माण भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सोने की चिड़िया साबित हो रहा है। जो भी अधिकारी पकड़ा गया, वो प्रति माह चार लाख रुपए या इससे अधिक रकम रिश्वत में मांग रहा था। एसीबी ने प्रदेश के अलग—अलग हाईवे निर्माण फर्मों से बंधी वसूलने व रिश्वत के मामले में एक आइएएस, आइपीएस, तीन आरएएस सहित कई अफसरों को गिरफ्तार कर चुकी है। अलवर के नए कलेक्टर का भी कनेक्शन का दावा किया गया है लेकिन उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया है। चलिए आज हम आपको उन अधिकारियों से मिलाते हैं...

जयपुर यूं तो राह चलते किसी को लूट लेने का काम चोर उचक्के ही करते हैं लेकिन बेरोजगारी का असर कहें या फिर पैसे की हवस। अब राहजनी का जिम्मा राजस्थान में अधिकारियों ने ले लिया है। वह भी ऐरे—गैरे नहीं। आईएएस, आईपीएस, आरएएस और फिर खत्म न होने वाला सिलसिला।

यह अधिकारी राह पर चलने वाले को नहीं लूट रहे हैं बल्कि राह को ही लूटने में लगे हैं। ऐसे कुछ अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने पिछले दिनों दबोचा है। इस समय हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी के सपने वाले दिल्ली से मुंबई तक जाने वाले एक्सप्रेस वे की।

Rajasthan's Highway, where IAS and IPS loot and take bribe in daylight