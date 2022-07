Rajasthan Top 5 News: बारिश में डूबा श्रीगंगानगर, सीए के रिजल्ट की बड़ी अपडेट, पढ़े एक क्लिक में खबरें

1. श्रीगंगानगर में बाढ़ जैसे हालात, सेना ने संभाला मोर्चा

श्रीगंगानगर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार बारिश के चलते करीब आठ साल का रिकॉर्ड टूट गया है। शहर के अधिकतर क्षेत्र पानी से लबालब हो गए। श्रीगंगानर के इतिहास में ये अब तक की 24 घंटे में दर्ज की गयी सबसे ज्यादा बारिश हैं, जिससे जनजीवन पर भयंकर असर हुआ हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। वहीं, जिला प्रशासन ने गंगानगर शहर के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही सेना की टुकड़ी पहुंच गयी हैं और कार्य चालु कर दिया गया हैं।



2. Covid 19 Free Booster Dose: 75 दिन चलेगा बूस्टर डोज का विशेष अभियान

पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के रोजाना 15 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देशभर में आज से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त लगाई गई। 'आजादी के अमृत महोत्सव' के हिस्से के तौर पर यह अभियान चलाया गया है। अब 18-59 साल तक के लोग मुफ्त में टीकाकरण करवा रहे है। देश में कोरोना संक्रमण के आज भी 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना से 20,038 लोग संक्रमित हुए हैं।



3. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर दौरे के दौरान इस बार 614 करोड़ की पेयजल योजना का शिलान्यास करने के साथ-साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण और यूनिवर्सिटी में इंदौर स्टेडियम सहित कई भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री आज 11:00 बजे हेलीकॉप्टर से बीकानेर पहुंचे। यहां में 614 करोड़ की जलदाय योजना के शिलान्यास के साथ-साथ बीकानेर को और कई सौगात दिए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे से आमजन को भी उम्मीद है कि कुछ कंक्रीट काम होंगे। खास तौर पर रेल की समस्या पर मुख्यमंत्री जब बीडी कल्ला तक कोई सलाह दे चुके हैं कि यह समस्या हल हो गई तो चुनाव जीत सकते हैं।



4. सीए फाइनल का रिजल्ट हुआ जारी

सीए फाइनल ईयर के रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे जारी कर दिए गये है। उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट icai.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते है। कुछ ही देर में संस्थान द्वारा मेरिट सूची भी जारी कर दी जाएंगी, जिसमे सीए 2022 के सभी टॉपर्स का नाम दिया जाएगा। बता दें इस साल के टॉपर "अनिल शाह" रहे हैं जिन्होंने 800 में से 642 नंबर हासिल किये हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार का परिणाम पहले की तुलना में अधिक अच्छा रहेगा।