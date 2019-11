RU Exam: नेट बंद के कारण नहीं ले पाए एडमिट कार्ड का प्रिंट, तो करना होगा ये काम...

जयपुर। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ( Decision of the Supreme Court in the Ayodhya case ) जयपुर संभाग में इंटरनेट बंद ( Internet Shutdown ) होने के कारण आम लोग परेशान नजर आ रहे है। ना तो वे ऑनलाइन टिकट, कैब बुक करवा पा रहे है और ना ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर पा रहे है। साथ ही बड़ी मुश्किल तो उन स्टूडेंट्स के सामने खड़ी हो गई, जिनकी सोमवार को परीक्षा है। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी की पीएच.डी और एमफिल में प्रवेश के लिए एमपेट परीक्षा के दूसरे चरण के तहत 12 विषयों की परीक्षा आयोजित होनी है। यह परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित होगी।

लेकिन, पूरे जयपुर संभाग में सोमवार सुबह 10 बजे तक इंटरनेट बंद रखा गया है। ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स को राहत देते हुए उनके लिए सेंटर पर खास सुविधा दी है। ऐसे में जो परीक्षार्थी एडमिट कार्ड का प्रिंट नहीं ले पाए है, वे अपना प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा केंद्र पर भी सुबह सात से आठ बजे के दौरान प्राप्त कर सकते है। इसके लिए परीक्षार्थी को अपनी आईडी परीक्षा केंद्र पर दिखानी होगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के इंफोनेट सेंटर से भी परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।

12 विषयों के लिए होगी परीक्षा

एमपेट परीक्षा के दूसरे चरण में कुछ विषयों की परीक्षा पूर्व में हो चुकी है। उनका परिणाम जारी कर दिया गया है और पीएच.डी और एमफिल की प्रवेश प्रक्रिया उन विषयों में लगभग पूरी हो चुकी है। अब शेष बचे १२ विषयों की परीक्षा सोमवार को आयोजित होगी। इनमें एबीएसटी, इकॉनोमिक्स, ज्योग्राफी, एज्युकेशन, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, नैनॉटेक्नॉलोजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऊर्दू विषय शामिल है।

तीन घंटे में होंगे दो पेपर

12 विषयों के लिए आयोजित हो रही परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धिमता से जुड़ा होगा, जिसकी समयावधि एक घंटे की होगी। यह पेपर सुबह 9 से 10 बजे तक आयोजित होगा। इसके बाद दूसरा पेपर संबंधित विषय का दो घंटे का होगा। यह पेपर सुबह 10 से 12 बजे के बीच आयोजित होगा।

