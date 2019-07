राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडीकेट बैठक में बड़ा फैसला, MPAT को मिली मंजूरी, नए नियमों से होगी PhD प्रवेश परीक्षा

राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडीकेट बैठक में बड़ा फैसला, MPAT को मिली मंजूरी, नए नियमों से होगी PhD प्रवेश परीक्षा

MPhil and PhD Admission 2019 : MPAT New Rules : Rajasthan University में लंबे समय बाद सोमवार को Syndicate Meeting हुई। सिंडीकेट में नए एमपेट के नियमों को अप्रूव ( MPAT New Rules ) कर दिया है। अब जल्द ही MPET Notification जारी होगा और उसके बाद MPhil और Pre PhD के लिए Entrance Exam आयोजित होगा।