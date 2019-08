राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को देनी पड़ेगी दोबारा परीक्षा, हो गई बड़ी गलती

जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय ( rajasthan university Jaipur ) की गलती का खामियाजा अब छात्रों को भुगतना होगा।विश्वविद्यालय की ओर से ली गई परीक्षा का पेपर मिसप्रिंट ( Paper Missaprint ) होने के अब कारण सवा महीने बाद छात्र-छात्राओं को दोबारा परीक्षा ( Exam Will Be Again ) देनी होगी।

दरअसल, चार वर्षीय बीए बीएड बीएससी इंट्रीग्रेटेड कोर्स के द्वितीय वर्ष का छह जुलाई को हिस्ट्री ऑफ इकॉनामिक्स थॉट विषय का पेपर हुआ था। छात्रों ने पेपर मिसप्रिंट आने की शिकायत की थी।

विश्वविद्यालय ने जांच के बाद प्रिंटिग की गलती मानते हुए परीक्षा निरस्त कर दी। नए सिरे से परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है। नए कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 14 अगस्त को दोपहर 11 बजे से ( Exam Will Again On 14 Augst ) आयोजित की जाएगी।

यह थी गलती

हिस्ट्री ऑफ इकॉनामिक्स थॉट विषय ( History of Economics Thought ) के प्रश्न पत्र का पहला पेज सही प्रिंट था। लेकिन आगे के पेज पर दूसरे विषय से संबंधित कंटेट छपा हुआ था। जिसके बाद परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया था और पेपर को गलत बताया था। विश्वविद्यालय ने पेपर दोबारा करवाने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन इस लापरवाही का जिम्मेदार तय नहीं कर पाया है।

रिटायर्ड शिक्षकों के भरोसेपीजी की कक्षाएं

राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक एवं पीजी में भी तीसरे सेमेस्टर की कक्षा लग रही हैं। लेकिन पीजी प्रथम सेमेस्टर और यूजी में एसएफएस कोर्स की कक्षा अभी तक लगना शुरू नहीं हुई है। कुछ विभागों ने अपने स्तर पर कक्षाएं शुरू की है।

मगर नियमित तौर पर सारे विभागों में शुरू नहीं हो पाई हैं। कारण, पीजी की कक्षाएं रिटायर्ड शिक्षकों के भरोसे हैं। यूं तो विश्वविद्यालय में पांच सौ से अधिक शिक्षक हैं।फिर भी शिक्षकों की कमी बताकर सौ से अधिक गेस्ट फैकल्टी की मांग विभिन्न कॉलेजों और विभागों से रजिस्ट्रार व कुलपति को भेजी गई है।

