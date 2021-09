राजस्थान विवि ने स्थगित की कई परीक्षाएं

8 सितंबर को होनी है पीटीईटी परीक्षा

13 से 16 सितंबर तक है एसआई भर्ती समेत कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं

अभ्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए लिया निर्णय

जयपुर।

राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) ने 8 सितंबर, 11 सितंबर के साथ ही 13 से 16 सितंबर तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित (exams postponed) कर दी हैं। इनमें यूजी, पीजी, व्यावसायिक और सेमेस्टर के नियमित, पूर्व और स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की परीक्षाएं (UG, PG, Vocational and Semester Exams for Regular, Pre and Self-employed candidates) शामिल हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन (university administration) जल्द ही इन सभी परीक्षाओं की नई तारीख घोषित करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन (university administration) ने यह निर्णय 8 सितंबर को होने वाली पीटीईटी परीक्षा, 11 सितंबर को संवत्सरी के अवकाश और 13 से 16 सितंबर तक होने वाली एसआई सहित कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण लिया है। जिससे विद्यार्थी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके। दरअसल ऐसे छात्र जो विवि में अध्ययनरत हैं उनके समक्ष समस्या पैदा हो गई थी कि वह इन तारीखों को विवि की परीक्षाओं में शामिल हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा में, ऐसे में वह विवि प्रशासन से मांग कर रहे थे कि छात्रों की परेशानी को देखते हुए विवि अपनी कुछ परीक्षाएं स्थगित करें। विवि प्रशासन (university administration)ने छात्रों की परेशानी को दूर करते हुए 8 सितंबर, 11 सितंबर के साथ ही 13 से 16 सितंबर तक होने वाली अपनी विभिन्न परीक्षाओं को ही स्थगित कर दिया है।