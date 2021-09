राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्थगित परीक्षाओं का नया टाइम टेबल किया जारी

जयपुर।

राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University ) ने स्थगित की गई परीक्षाओं का नया टाइमटेबल जारी (new timetable for exams released) कर दिया गया है। एसआई सहित कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और संवत्सरी के कारण विश्वविद्यालय ने स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की (Undergraduate, postgraduate and professional courses) 8 , 11,13 और 14 सितंबर को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं। अब यह परीक्षाएं नई तारीखों पर होंगी। बीए, बीएससी पार्ट थर्ड नियमित और प्राइवेट परीक्षार्थियों की 8 सितंबर को होने वाली परीक्षा अब 17 सितंबर,11 सितंबर को होने वाली परीक्षा 18 सितंबर को, 13 सितंबर की परीक्षा 20 सितंबर और14 सितंबर को होने वाली परीक्षा 21 सितंबर को होगी। परीक्षाओं का आयोजन दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगा। वहीं इसी प्रकार एमए, एमएससी और एमकॉम फाइनल एनुअल स्कीम के परीक्षार्थियों की 8 सितंबर की परीक्षा 17 सितंबर, 11 सितंबर को होने वाली परीक्षा अब 18 सितंबर और 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा 20 सितंबर को होगी। परीक्षाएं सुबह 11 बजे से 12.30 बजे तक होंगी। परीक्षाएं पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी और परीक्षार्थियों को पूर्व में जारी किए गए प्रवेशपत्र ही इन परीक्षाओं में मान्य होंगी।