बड़ी खबर : राजस्थान में यह भर्ती निरस्त, यह है कारण

जयपुरPublished: Jun 29, 2023 11:40:47 pm Submitted by: Gaurav Mayank

राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर (Rajasthan Veterinary and Animal Sciences University Bikaner) (राजूवास) की ओर से सहायक आचार्य के पदों पर की जा रही भर्ती (Recruitment to the posts of Assistant Professor) अनियमितता की शिकायत के बाद निरस्त कर दी गई है।

