विधानसभा में शोर शराबा, नारेबाजी, अध्यक्ष को घेरा

rajasthan vidhan sabha: question Session, Bjp Mla, Walk Out, Protest राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल ( Question Session ) के दौरान विधानसभा अध्यक्ष C P Joshi और प्रतिपक्ष के नेता Gulabchand Katariya के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। प्रतिपक्ष के नेता ने विधानसभा अध्यक्ष ( Speaker ) पर मंत्रियों को बचाने और भाजपा विधायकों को प्रश्न नहीं पूछने का आरोप लगाया। मामला इतना बढ़ गया कि प्रतिपक्ष के Mla वेल में आ गए और करीब 12 मिनट तक वेल ( Wel ) में जमकर शौर शराबा और नारेबाजी की। बाद में विरोध ( Protest ) जताते हुए प्रतिपक्ष के भाजपा विधायक Walk Out करके बाहर चले गए।