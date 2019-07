उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बन रहा चक्रवाती तंत्र, अगले दो तीन दिन प्रदेशभर में रहेगा छितराई बारिश का दौर

जयपुर।

प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिमी इलाकों में मानसून पूर्व बारिश ( Pre monsoon rain in rajasthan ) का दौर बना हुआ है। बादलों की आवाजाही और तेज गति से चल रही धूलभरी हवा के कारण दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव भी दर्ज हो रहा है।

3-4 दिन हल्की व मध्यम बारिश का पूर्वानुमान

वहीं, दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय हो रहे चक्रवाती तंत्र के असर से अगले तीन चार दिन पूर्वोत्तर राजस्थान में हल्की व मध्यम बारिश ( Rain in Rajasthan ) होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ( IMD ) ने जताया है।

IMD के अनुसार तेज अंधड़ की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती तंत्र के असर से प्रदेश के कई इलाकों में आज तेज अंधड़ ( Duststorm in Rajasthan ) चलने और मेघगर्जन ( Thunderstorm in Rajasthan ) के साथ बारिश होने की उम्मीद है। बीते चौबीस घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में मेघ छाए वहीं जैसलमेर ( Heavy Rain in Jaisalmer ) में सर्वाधिक दो इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई।

राजस्थान के ये जिले अब भी तप रहे

हालांकि जोधपुर, बीकानेर और चूरू में अब भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रेकॉर्ड हो रहा है। राजधानी जयपुर में बीती शाम घने बादल छाए लेकिन बारिश नहीं होने पर गर्मी से ज्यादा शहरवासी उमस से परेशान रहे। शहर में बुधवार सुबह भी बादलों की आवाजाही बनी रही वहीं सुबह छह बजे शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री व दोपहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

