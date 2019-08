Rajasthan Weather : राजस्थान में फिर बदला मौसम, दिनभर की उमस के बाद यहां अचानक से हुई तेज बारिश

Current Rain Update in Rajasthan : राजस्थान में Sunday को फिर मौसम में बदलाव ( Weather Change in Rajasthan ) हुआ। Monsoon 2019 में हुई Heavy rain के बाद इस सप्ताह वापिस बारिश का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। राजधानी Jaipur में रविवार को मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक तेज बारिश ( Rain in Jaipur ) हुई।