राजस्थान : फिर मेहरबान हुआ मौसम, कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश

Current Rain Status in Rajasthan, India : राजस्थान में एक बार फिर बारिश ( Rain in Rajasthan ) का दौर चला। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। प्रदेश के पश्चिमी राजस्थान ( Rain in West Rajasthan ) समेत Bhilwara और आस-पास के क्षेत्रों में बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान के Jodhpur, Jaisalmer समेत आस-पास हुई बारिश के बाद लोगों को राहत मिली।