शाबाश! राजस्थान पुलिस के जांबाजों ने विदेश में किया देश का नाम रोशन, 6 Gold समेत एक के बाद एक नाम किए 10 'पदक'

जयपुर। World Police Games 2019 : चीन के चेगंदु शहर में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स ( World Police and Fire Games ) आयोजित हो रहा है। खेल में भारतीय दल से भी पुलिस के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। ऐसे में भारतीय दल में शामिल राजस्थान पुलिस ( Rajasthan Police ) के पांच खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। पुलिस खिलाडियों ने सफलता हासिल करते हुए 6 स्वर्ण पदक ( Gold Medal ), 3 रजत पदक ( Silver Medal ) एवं 1 कांस्य पदक ( Bronze Medal ) हासिल किए हैं।

राजस्थान पुलिस डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ( Bhupendra Singh Yadav ) ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। DGP Rajasthan ने खिलाडियों पर विश्वास जताया है कि भविष्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में ये राजस्थान पुलिस का नाम रोशन करेंगे। वहीं, राजस्थान आर्म्ड बटालियन ( Rajasthan Armed Constabulary ) के अतिरिक्त महानिदेशक एवं मुख्य खेल अधिकारी डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने भी शुभकामनाएं दी।

विदेश में राजस्थान पुलिस के नाम '10 पदक'

राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि उप निरीक्षक मीनू ( Sub Inspector Meenu ) ने 5 व 10 किलोमीटर रेस में स्वर्ण एवं 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में रजत पदक हासिल किया। कांस्टेबल सुप्यार ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण, 1 रजत एवं 1 कांस्य हासिल किया है। राजस्थान पुलिस के मुक्केबाजों कांस्टेबल बृजेश यादव और कांस्टेबल कृष्ण शर्मा ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कांस्टेबल छगन मीणा ने कुश्ती के ग्रीको रोमन स्टाइल में स्वर्ण पदक व फ्रीस्टाइल में रजत पदक हासिल किया है।

ये महिला सब इंस्पेक्टर भी जीत चुकी है मेडल

मुख्य खेल अधिकारी मेहरड़ा ने बताया कि राजस्थान पुलिस के खेल इतिहास में देश के बाहर इस प्रकार का शानदार प्रदर्शन पहली बार किया गया है। बता दें कि इससे पहले उप निरीक्षक सपना पूनिया ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स- 2015 ( World Police Games 2015 ) में 5 किलोमीटर वॉक रेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था।

मुख्यमंत्री गहलोत ने भी Tweet कर पुलिस के खिलाड़ियों को बधाई दी है।

Congratulations to Rajasthan Police personnel, who won 6 Gold, 3 Silver and 1 Bronze in World Police and Fire Games held in Chengdu, #China. You all have made #Rajasthan and India proud. Keep it up! pic.twitter.com/W9I0EEOg8j