राजक्विक , सक्षम और समर्थ से मिलेगा स्वरोजगार

युवा और खेल मंत्री अशोक चांदना (Youth and Sports Minister Ashok Chandna) ने प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए बुधवार को तीन नई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने आरएसएलडीसी परिसर (RSLDC Campus) में तीन योजना राजक्विक, सक्षम और समर्थ योजना ( Rajquik, Able and Able Scheme) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनका कहना था कि कोविड काल में कौशल के मायने बदल गए हैं। युवा बेरोजगार हुए एेसे में इन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आरएसएलडीसी के चेयरमैन नीरज के पवन (RSLDC Chairman Neeraj K. Pawan) ने कहा कि किसी भी आपदा के समय समाज के कमजोर वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कोरोना के समय भी यही हुआ, अब रोजगार के लिए नए कौशल की जरूरत होगी उनके लिए यह प्रोग्राम फायदेमंद होंगे।

समर्थ : कौशल से आत्मनिर्भर योजना

महिलाओं, विशेष एवं वंचित वर्गों, पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार व स्वरोजगार आधारित कौशल उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना तैयार की गई है

इसके लाभार्थी राज्य के निवासी जिनमें विशेष योग्य जन, कारागारबन्दी,नारी निकेतन, किशोर गृह बालिका गृह, अनाथालय,ट्रांसजेण्डर, विधवा,परित्यक्ता, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग के राज्य के निवासी जैसे सांसी, बेडिया, नट, गाडिया लुहार घुमंतु अर्धघुमन्तु, कंजर,सहरिया, गरासिया, डामोर, कथोडी आदि,अवैध शराब बनाने वाले समुदाय एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त भिखारी,सफाईकर्मी, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी शामिल हैं।

आयु सीमा : 15 से 45 वर्ष

जेल आवासियों,भिखारी, सफाईकर्मी, ट्रांसजेण्डर, विधवा परित्यक्ता एवं किसानों के लिए आयु सीमा 15 से 50 वर्ष।

विशेष योग्यजन के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष

शतप्रतिशत राज्य सरकार पोषित योजना जिसमें है नि:शुल्क प्रशिक्षण की सुविधा।

इसमें सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, अंग्रेजी व्यवहारिक भाषा ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

: लाभार्थियों की मांग के अनुसार नउ पाठयक्रमों को भी डिजाइन किया जाएगा।

: आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर अवधि 8 घंटे प्रतिदिन।

: गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार संबन्धित सहयोग रहेगा।

सक्षम: स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान

युवा और महिलाओं के लिए जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय या सामूहिक रुप से कोई स्वरोजगार करने के इच्छुक हैं।

: आयु 15 से 45 वर्ष

: शतप्रतिशत राज्य सरकार पोषित योजना जिसमें है निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा।

: आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर अवधि 8 घंटे प्रतिदिन।

: मांग के अनुसार विशिष्ट पाठ्यक्रमों को किया जाएगा डिजाइन।

: प्रशिक्षण के बाद न्यूनतम 50 फीसदी युवाओं को स्वरोजगार।

: योजना के तहत सामान्य पुरुष श्रेणी के लिए 400 रुपए एवं अन्य सभी श्रेणियों महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि के लिए 200 रुपए पंजीयन शुल्क।

राजक्विक : रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को बाजार.प्रासंगिक कौशल का पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 36 आर्थिक सेक्टर में 328 पाठ्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धता होगी।

आयु सीमा 15 से 35 वर्ष

ऽ महिलाओं व विशेष योग्यजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष

: सभी प्रकार के कौशल पाठ्यक्रमों के लिए उच्च गुणवत्ता एवं योग्यता वाले प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

: प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद निजी क्षेत्र में रोजगार का प्रावधान।

: प्रशिक्षण व्यावहारिक ज्ञान के लिए संबन्धित उपक्रम में ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान।

: प्रदेश के प्रत्येक जिले में सुव्यवस्थित कौशल विकास केंद्र की उपलब्धता।