जयपुर/नई दिल्ली।

सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणाएं या सौगातें मिलने की खबरें तो आमतौर पर पढ़ी या देखी जाती है। लेकिन जब ये पता चले कि सरकार निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ करने जा रही है तो ये जानने में दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकारी कर्मचारी की अपेक्षा प्राइवेट कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार कम ही कदम आगे बढ़ाती है।

प्राइवेट कर्मचारियों को अब एक ऐसी ही सौगात सरकार की ओर से मिलने जा रही है। दरअसल, अब सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रूपए तक होने जा रही है। पहले ये सीमा 10 लाख रूपए थी, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है।

ग्रेच्युटी विधेयक राज्यसभा में भी बिना चर्चा के पारित, लगी संसद की मुहर

राज्यसभा ने ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश बढ़ाने संबंधी विधेयक को बुधवार को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को पिछले सप्ताह ही पास किया था। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गई है।

Rajya Sabha passed Payment of Gratuity (Amendment) bill.

लोकसभा ने भी इसे बिना चर्चा के ही पास किया था। इस प्रकार विधेयक को बिना बहस के ही दोनों सदनों की मंजूरी मिल गयी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि सभी दलों के सदस्यों के बीच ग्रेच्यूटी संबंधी विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराने पर सहमति बनी है।

इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 विधेयक पेश किया जिसे सदन ने चर्चा किए बिना ही ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी के क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया।

