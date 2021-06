भारतीय किसान यूनियन की राजस्थान में जड़े मजबूत करने में जुटे Rakesh Tikait, जानें क्या चल रही कवायद?

जयपुर।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों राजस्थान में अपने संगठन की जड़ें मजबूत करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल उनका पूरा फोकस किसान यूनियन की 'यूथ ब्रिगेड' को तैयार करने पर नज़र आ रहा है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टिकैत की अगुवाई वाले इस संगठन में प्रदेश के युवा मोर्चे में धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही हैं।

युवा मोर्चे को किया जा रहा मजबूत

भारतीय किसान यूनियन की ओर से राजस्थान में युवा ब्रिगेड को तैयार करके मजबूत किये जाने की कवायद ज़ोर-शोर से चल रही है। लगभग एक सप्ताह पहले ही संगठन के युवा मोर्चे के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष के पद पर युवा किसान नेता विक्रम सिंह मीना की नियुक्ति हुई है। टिकैत के निर्देश के बाद विक्रम सिंह ने अब प्रदेश भर में कई युवा नेताओं को जोड़ते हुए उन्हें पद देकर नियुक्तियां दे दी हैं।

ज़िलों में तैनात किये युवा पदाधिकारी

राजस्थान में भारतीय किसान यूनियन के युवा मोर्चे को विस्तार दिया गया है। युवा मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम सिंह ने गुरुवार को एक प्रदेश महासचिव के अलावा 12 ज़िलों में महासचिव, जबकि 24 ज़िलों में सचिव के पदों पर नियुक्तियों देते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी।

इन सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रभार वाले ज़िलों में युवा किसानों को संगठन से जोड़ने की ज़िम्मेदारी दी गई है। साथ ही हर माह प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक करना तय किया गया है।

Congratulations to All new appointments and responsibilities 👍🏻👍🏻👍🏻@RakeshTikaitBKU pic.twitter.com/0gRSQ6wHvz