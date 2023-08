Raksha Bandhan : रक्षाबंधन का त्योहार आज, पर्व का श्रेष्ठ मुहूर्त जानें, इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में बांधेंगे राखी तो पूरी होगी मनोकामना

जयपुरPublished: Aug 30, 2023 09:36:53 am Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

When is Best Time For Raksha Bandhan : रक्षाबंधन का त्योहार आज और कल यानि 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर किस वक्त राखी बांधे, पर्व का श्रेष्ठ मुहूर्त जानें। इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में राखी बांधेंगे तो सभी मनोकामना पूरी होगी। ...

Raksha Bandhan Best Time

Raksha Bandhan 2023 : रक्षा बंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। पर भ्रदा की वजह से 31 अगस्त को भी राखी बांधी जाएगी। 30 अगस्त को दिनभर भद्रा का साया होने से रात 9.20 PM के बाद ही राखी बांधने का मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन पर किस वक्त राखी बांधे] पर्व का श्रेष्ठ मुहूर्त जानें। अगर आप इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में राखी बांधेंगे तो सभी मनोकामना पूरी होगी। वैसे तो 30 अगस्त को रात 9.02 PM से मध्यरात्रि 12.28 PM तक राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त है। पर इसमें भी राखी बांधने के लिए प्रदोष काल मुहूर्त रात 9.02 बजे से 9.09 बजे तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो अगर रक्षाबंधन का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में राखी बंधवा सकते हैं। जयपुर में आराध्य गोविंददेवजी सहित अन्य मंदिरों में दूसरे दिन राखी बंधेंगी।