Ram Jethmalani का निधन, राजस्थान से रहे राज्य सभा सांसद, हाई प्रोफ़ाइल केस लड़ने से बनी थी पहचान

जयपुर।

वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ( Veteran Lawyer Ram Jethmalani ) का लम्बी बिमारी के बाद निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। लम्बी बिमारी के बाद उनका निधन हो गया। जेठमलानी राजस्थान से राज्य सभा सांसद भी रहे हैं। उच्च प्रोफाइल से सम्बन्धित मामलों के मुकदमे की पैरवी करने के कारण राम जेठमलानी विवादास्पद रहे और उसके लिए उन्हें कई बार कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। उनके नाम की गिनती उच्चतम न्यायालय के सबसे महँगे वकीलों में की जाती है। फिर भी उन्होंने कई मामलों में नि:शुल्क पैरवी भी की है।



14 सितम्बर 1923 को सिंध, ब्रिटिश भारत के शिकारपुर शहर में जन्मे जेठमलानी देश के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं। अधिवक्ता होते हुए उन्होंने राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



जेठमलानी 6ठी व 7वीं लोक सभा में वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुंबई से दो बार चुनाव जीते। बाद में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में केन्द्रीय कानून मन्त्री व शहरी विकास मन्त्री रहे। किसी विवादास्पद बयान के चलते उन्हें जब भाजपा से निकाल दिया तो उन्होंने वाजपेयी के ही खिलाफ लखनऊ लोकसभा सीट से 2004 का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए।



7 मई 2010 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। 2010 में उन्हें फिर से भाजपा ने पार्टी में शामिल कर लिया और राजस्थान से राज्य सभा का सांसद बनाया।

Veteran lawyer Ram Jethmalani passes away at his residence in Delhi. He was 95 years old. (file pic) pic.twitter.com/Utai8qxxh4