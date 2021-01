रणजीत सिंह गुर्जर करेंगे गणतंत्र दिवस की परेड का नेतृत्व

राजस्थान विवि के कैडेट हैं रणजीत

सीनियर अंडर ऑफिसर हैं रणजीत सिंह

राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) के इतिहास (History) में ऐसा पहली बार है कि यहां का कोई विद्यार्थी (Students ) दिल्ली (Delhi) में गणतंत्र दिवस (The Republic Day) पर होने वाली परेड (The parade) का नेतृत्व करेगा। 26 जनवरी (26th January) को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व प्रदेश का एनसीसी कैडेट रणजीत सिंह गुर्जर (NCC Cadet Ranjit Singh Gurjar) करेंगे। रणजीत 7 राजस्थान इंडेप कम्पनी एनसीसी जयपुर (7 Rajasthan Indep Company NCC Jaipur) के सीनियर अंडर ऑफिसर (Senior under officer) हैं। कंटीजेंट कमांडर कर्नल अतुल शर्मा (Contingent commander colonel atul sharma) ने बताया कि रणजीत सिंह गुर्जर राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजस्थान कॉलेज के छात्र हैं। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एसएल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विवि के लिए यह पहला अवसर है कि विवि का कोई कैडेट देश के एनसीसी दस्ते का नेतृत्व कर रहा है। सीनियर अंडर ऑफिसर रणजीत सिंह ने लेफ्टिनेंट तमेश पंवार के अधीन कठिन ट्रेनिंग ली है और कई कठिन कैम्पों से ट्रेनिंग लेते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं।