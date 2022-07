राजस्थान में जन सुनवाई की मॉनीटरिंग के लिए अब होगी रैकिंग, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी की समस्याओं के साथ उनके ऑन स्पॉट निस्तारित प्रकरणों को भी संपर्क पोर्टल पर दर्ज करें जिससे विभाग के पास सही डेटाबेस तैयार हो सके।

Ranking will done for monitoring of public hearing in Rajasthan